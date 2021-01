Sanabria torna in Italia: l’ex Roma ha fissato le visite mediche. Ecco dove giocherà (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonio Sanabria torna in Italia e vestirà la maglia del Torino. Una vecchia conoscenza della Serie A è pronta a fare ritorno in Italia. Si tratta del paraguaiano Sanabria, che ha già vestito le maglie di Sassuolo, Roma e Genoa. L’attaccante 24enne attuale è di proprietà del Betis, ma sta per diventare un nuovo calciatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonioine vestirà la maglia del Torino. Una vecchia conoscenza della Serie A è pronta a fare ritorno in. Si tratta del paraguaiano, che ha già vestito le maglie di Sassuolo,e Genoa. L’attaccante 24enne attuale è di proprietà del Betis, ma sta per diventare un nuovo calciatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

