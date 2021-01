Salvini, il leader della Lega si toglie la mascherina e la mette in bocca. Le immagini girate dietro le quinte di DiMartedì (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato ospite dell’ultima puntata di DiMartedì, su La7. Ma prima di entrare di essere intervistato da Floris, le telecamere lo hanno ripreso dietro le quinte intento ad ascoltare l’intervento di Massimo Giannini sulla crisi politica in corso. In attesa di entrare in studio, Salvini, forse dimenticando tutte le regole igieniche e le norme anti-Covid, prima si toglie la mascherina per poi infilarla in bocca in modo da avere le mani libere e consultare alcuni fogli. Pochi secondi che non sono sfuggiti a molti telespettatori, che hanno condiviso l’immagine sui social criticando l’uso scorretto della mascherina. Non è la prima volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il, Matteo, è stato ospite dell’ultima puntata di, su La7. Ma prima di entrare di essere intervistato da Floris, le telecamere lo hanno ripresoleintento ad ascoltare l’intervento di Massimo Giannini sulla crisi politica in corso. In attesa di entrare in studio,, forse dimenticando tutte le regole igieniche e le norme anti-Covid, prima silaper poi infilarla inin modo da avere le mani libere e consultare alcuni fogli. Pochi secondi che non sono sfuggiti a molti telespettatori, che hanno condiviso l’immagine sui social criticando l’uso scorretto. Non è la prima volta ...

diMartedi : #Cottarelli su #Salvini: 'Se si rinunciasse ai 2/3 del #RecoveryPlan come ha detto il leader della Lega noi perdere… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia al governo Pd - 5 Stelle, cosa diceva il… - borghi_claudio : Tutti i contenuti che ci dovrebbero essere da un Leader. Fiat, Monte Paschi, risposte all'UE, ILVA, tasse... solo S… - maredisorrisi : RT @ElisabettaGall7: Il motivo per cui #Salvini è il leader del primo partito italiano e che, quando saltano fuori le carte, i suoi elettor… - Davideddu73 : RT @ElisabettaGall7: Il motivo per cui #Salvini è il leader del primo partito italiano e che, quando saltano fuori le carte, i suoi elettor… -