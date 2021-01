Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2021: le ragazze volanti scoprono un nuovo trampolino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci si appresta a scoprire l’inedito trampolino di Titisee-Neustadt. Nella versione originale del calendario, la tappa avrebbe dovuto andare in scena a Hinterzarten. Tuttavia in autunno gli organizzatori hanno rinunciato all’appuntamento a causa di un motivo alquanto singolare. Il Normal Hill denominato Rothaus-Schanze è stato ristrutturato proprio nel corso del 2020, ma nel momento di concludere gli interventi è stato riscontrato un incredibile errore nella realizzazione del progetto, che di fatto ha impedito di completarlo. Dunque, tutto da rifare sull’impianto e gare di Coppa del Mondo sfumate. Quantomeno la federazione tedesca ha trovato rapidamente un’alternativa. La soluzione più ovvia è stata quella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladelfemminile dicon gli sci si appresta a scoprire l’ineditodi. Nella versione originale del calendario, la tappa avrebbe dovuto andare in scena a Hinterzarten. Tuttavia in autunno gli organizzatori hanno rinunciato all’appuntamento a causa di un motivo alquanto singolare. Il Normal Hill denominato Rothaus-Schanze è stato ristrutturato proprio nel corso del 2020, ma nel momento di concludere gli interventi è stato riscontrato un incredibile errore nella realizzazione del progetto, che di fatto ha impedito di completarlo. Dunque, tutto da rifare sull’impianto e gare didelsfumate. Quantomeno la federazione tedesca ha trovato rapidamente un’alternativa. La soluzione più ovvia è stata quella ...

