Sainz, la prima Ferrari non si scorda mai: 'Un giorno indimenticabile' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Credo che non dimenticherò mai la giornata di oggi'. Carlos Sainz è un pilota esperto, con 6 stagioni di F.1 alle spalle. Ma quando si sale su una Ferrari di F.1, non è mai una giornata banale, le ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Credo che non dimenticherò mai la giornata di oggi'. Carlosè un pilota esperto, con 6 stagioni di F.1 alle spalle. Ma quando si sale su unadi F.1, non è mai una giornata banale, le ...

Ilaria_Tacc : RT @F1Daviderusso: Le sensazioni di #Sainz dopo la prima giornata di test come pilota #Ferrari 'Credo che non dimenticherò mai la giornat… - TOSADORIDANIELA : RT @F1Daviderusso: Le sensazioni di #Sainz dopo la prima giornata di test come pilota #Ferrari 'Credo che non dimenticherò mai la giornat… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sainz, la prima #Ferrari non si scorda mai: “Un giorno indimenticabile. Bello avere papà qui” - itschicca16 : RT @Gazzetta_it: #Sainz, la prima #Ferrari non si scorda mai: “Un giorno indimenticabile. Bello avere papà qui” - CCokina12 : RT @F1Daviderusso: Le sensazioni di #Sainz dopo la prima giornata di test come pilota #Ferrari 'Credo che non dimenticherò mai la giornat… -