Romani: ''Non entreremo nel nuovo gruppo, non ci sono sirene che ci possono far cambiare idea' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Siamo uniti con il centrodestra, anche se rivendico le differenze tra i partiti' ha dichiarato il componente di idea/Cambiamo a Omnibus Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Siamo uniti con il centrodestra, anche se rivendico le differenze tra i partiti' ha dichiarato il componente di/Cambiamo a Omnibus

stefano_romani : @Sabbath_fed Viaggiare, soprattutto. Non poterlo fare per imposizione. E sarà lunga ancora. - stefano_romani : RT @borghi_claudio: Perchè se la Spagna e il Portogallo rifiutano (giustamente) la parte di prestiti del recovery fund va tutto bene mentre… - stefano_romani : @lucabattanta @borghi_claudio Io la mia piccola riforma la faccio non guardandoli più. E riformo anche fegato e cervello. - val_noir82 : RT @VanityFairIt: Storie che raccontano i conflitti, i lati oscuri originati dalle leggi razziali e dalla deportazione degli ebrei romani.… - stacce2021 : I politici romani hanno lavorato duramente in questi anni per ridurre Roma a una città di merda, e se avete present… -