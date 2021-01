Romani: 'Non entreremo nel nuovo gruppo, non ci sono sirene che ci possono far cambiare idea' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Siamo uniti con il centrodestra, anche se rivendico le differenze tra i partiti' ha dichiarato il componente di idea/Cambiamo a Omnibus Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Siamo uniti con il centrodestra, anche se rivendico le differenze tra i partiti' ha dichiarato il componente di/Cambiamo a Omnibus

Ultime Notizie dalla rete : Romani Non Romani: ''Non entreremo nel nuovo gruppo, non ci sono sirene che ci possono far cambiare idea' TG La7 Pochi impianti di rifiuti nel Lazio, a tirare il freno è la Capitale

I dati mostrano il deficit per 1 milione e trecentomila tonnellate l’anno. Roma ne produce il 60%, la maggior parte va in discariche e inceneritori fuori territorio ...

Crisi di governo: perché il Conte ter è in salita

Il premier sale al Colle e si dimette: "Lascio perché non ho i numeri, li troverò". E rilancia: serve un’alleanza europeista. Nascono i nuovi gruppi di sostegno, però si tratta di parlamentari che ave ...

