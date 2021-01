Roma, Silvestri per sostituire Pau Lopez: la possibile operazione con il Verona (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Roma cerca un nuovo portiere titolare per sostituire Pau Lopez. La prima opzione è Marco Silvestri del Verona. I dettagli La dirigenza della Roma è alla ricerca di un portiere che nella prossima stagione possa essere il titolare sostituendo Pau Lopez. La prima opzione è Marco Silvestri. Il Verona non si opporrà alla cessione del giocatore al termine della stagione e secondo quanto riferito da Leggo l’operazione potrebbe chiudersi con un accordo per otto milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lacerca un nuovo portiere titolare perPau. La prima opzione è Marcodel. I dettagli La dirigenza dellaè alla ricerca di un portiere che nella prossima stagione possa essere il titolare sostituendo Pau. La prima opzione è Marco. Ilnon si opporrà alla cessione del giocatore al termine della stagione e secondo quanto riferito da Leggo l’potrebbe chiudersi con un accordo per otto milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

8 milioni di euro per avere Silvestri

L'Hellas Verona vuole puntare su Pandur per le prossime stagioni, dunque non si opporrà alla cessione di Marco Silvestri. Il portiere classe '91 interessa alla Roma da diverso tempo ...

