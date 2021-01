Roma, si attende l’arrivo di Reynolds: ecco come è stata battuta la Juventus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due elementi hanno permesso alla Roma di battere la Juventus nella trattativa per il difensore americano Bryan Reynolds. I dettagli l’arrivo Bryan Reynolds a Roma è previsto nel weekend secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport. I giallorossi hanno battuto la concorrenza della Juventus per due motivi. Il primo sono i buoni rapporti i buoni rapporti fra la famiglia Friedkin e quella Hunt, proprietaria dei Dallas. La seconda è la formula proposta dai giallorossi, che che lo hanno voluto subito a Trigoria mentre la Juventus sarebbe stata costretta a girarlo in prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due elementi hanno permesso alladi battere lanella trattativa per il difensore americano Bryan. I dettagliBryanè previsto nel weekend secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport. I giallorossi hanno battuto la concorrenza dellaper due motivi. Il primo sono i buoni rapporti i buoni rapporti fra la famiglia Friedkin e quella Hunt, proprietaria dei Dallas. La seconda è la formula proposta dai giallorossi, che che lo hanno voluto subito a Trigoria mentre lasarebbecostretta a girarlo in prestito. Leggi su Calcionews24.com

