Roma | Pellegrini “The Peacemaker” | il centrocampista giallorosso lavora alla pace tra Dzeko e Fonseca

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lorenzoil giusto intermediario per risolvere i problemi creatisi tra Edine il tecnico Paulo, Edina un bivio: Chiarimento cono addio. Intanto pronta una multa per il bosniacoIldellanell'ultima uscita di campionato ha realizzato la rete del 4-3 allo Spezia che è valsa una vittoria davvero importante per i giallorossi. Per il calciatoreno ha significato ancor di più aver portato i suoi al successo con la fascia da capitano al braccio, un ruolo che gli si addice particolarmente anche per le sue doti extra campo. Il suo ottimo rapporto con, scrive l'edizione odierna de 'Il Messaggero', potrebbe influire positivamente sul ripristino dei ...