Roma, incendio a Portuense, la testimonianza di Sirio, il bimbo disabile seguitissimo sul web: «Siamo rimasti intrappolati senza poter uscire» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella giornata di ieri un vasto incendio ha colpito un appartamento al terzo piano di Via Lamporecchio 10, in zona Portuense. Leggi anche: Paura a Roma, appartamento divorato dalle fiamme: inquilini salvati dai vigili del fuoco (FOTO) Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno portato in luogo sicuro gli inquilini. Tra loro c'era anche il piccolo Sirio e la sua infermiera. Attraverso la pagina personale di Facebook e con l'aiuto della mamma, è stato scritto un post dove si testimonia l'accaduto in prima persona: la spaventosa fuga in balcone e l'attesa dei soccorsi; ma anche dove si ringraziano i Vigili del Fuoco e si sottolinea, con un velo di ironia e sarcasmo, la bellezza della vita per quanto beffarda. "Oggi per l'ennesima volta ho avuto a rischio la mia vita e quella di tutta la mia ...

