Roma, El Shaarawy ancora positivo al Covid-19: nuovamente rimandate le visite mediche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy è ancora positivo al Covid-19: le visite mediche con la Roma devono ancora attendere Stephan El Shaarawy non riesce a guarire dal Covid-19. Come riportato da Sky Sport, il Faraone è risultato ancora debolmente positivo al virus e per questo motivo le visite mediche con la Roma sono state nuovamente rimandate. Il calciatore ha già un accordo con i giallorossi, ma senza test fisici non può ancora diventare ufficialmente un nuovo rinforzo per Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stephan Elal-19: lecon ladevonoattendere Stephan Elnon riesce a guarire dal-19. Come riportato da Sky Sport, il Faraone è risultatodebolmenteal virus e per questo motivo lecon lasono state. Il calciatore ha già un accordo con i giallorossi, ma senza test fisici non puòdiventare ufficialmente un nuovo rinforzo per Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO EL SHAARAWY A ROMA, DOMANI LE VISITE MEDICHE #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - DiMarzio : La squadra giallorossa entra in “bolla” - sportli26181512 : #Roma, El Shaarawy ancora positivo. Slittano le visite: L'attaccante dovrà restare ancora in isolamento: domani il… - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Ancora positIvo El Shaarawy -