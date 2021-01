Roma e la Raggi: da aprile metro chiuse (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma e la Raggi: una storia penosa, avvilente, svilente per la capitale del mondo occidentale. A memoria, e comincio ad averne parecchia, la Raggi è indubbiamente il peggior sindaco di Roma. Non c’è nulla in quello che ha fatto che valga la pena ricordare. Riempire le casse del comune (questo lo ha detto lei) per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021)e la: una storia penosa, avvilente, svilente per la capitale del mondo occidentale. A memoria, e comincio ad averne parecchia, laè indubbiamente il peggior sindaco di. Non c’è nulla in quello che ha fatto che valga la pena ricordare. Riempire le casse del comune (questo lo ha detto lei) per

lucianonobili : Come nel più classico dei finali già scritti, la conclusione dell’esperienza fallimentare del #M5S in Campidoglio s… - matteosalvinimi : Disastro Raggi fino all’ultimo, la Cultura della Capitale più importante del mondo finisce in burla, anzi in burles… - repubblica : Diffamò Virginia Raggi: Vittorio Sgarbi condannato a Roma - borrillo62 : RT @PerCalenda: La Fruci, nuova assessora alla cultura di Roma, stava in classe della Raggi al liceo. Speriamo sia stata scelta per le sue… - sambuccoa : @giuliot4 @gpercopo @virginiaraggi Non c'è un aspetto(trasporti, rifiuti,degrado,rispetto CdS, mobilità etc)in cui… -