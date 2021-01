Roma | Dzeko si allena ancora da solo | la situazione del bosniaco

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Edinsida: ecco ladell’attaccantedopo il momento difficile con Paulo Fonseca. Le ultime Niente da fare per Edin. Appare lontano il reintegro in squadra dell’attaccante dopo la lite con Fonseca e la mancata convocazione per la gara contro lo Spezia. Sky Sport riporta le ultime da Trigoria. Il, infatti, sisu un campo a parte con un preparatore atletico. Difficile dunque la sua presenza in Serie A contro il Verona di Juric. Leggi su Calcionews24.com