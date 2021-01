Roma – Arrestata la latitante Matilde Ciarlante | una dei 100 piu pericolosi d’Italia

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In fuga dal 2014, la donna è stata fermata nel centralissimo quartiere Prati. È stata, inserita nell’elenco dei cento latitanti più. La donna è stata fermata in zona Prati, mentre passeggiava come una cittadina qualunque. Alla richiesta di esibire i documenti, ha mostrato dei falsi ed è stata individuata,