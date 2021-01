Rojc “Nuovo gruppo al Senato per uscire dal pantano” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Rimango iscritta al Pd e profondamente ancorata ai valori del partito. Ma ho deciso di sostenere la possibilità che il Paese possa uscire dal pantano. Il Paese non capisce questa crisi di Governo”. Lo ha detto la senatrice Tatjana Rojc, una dei dieci componenti del Nuovo gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Rimango iscritta al Pd e profondamente ancorata ai valori del partito. Ma ho deciso di sostenere la possibilità che il Paese possadal. Il Paese non capisce questa crisi di Governo”. Lo ha detto la senatrice Tatjana, una dei dieci componenti delEuropeisti-Maie-Centro Democratico. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

