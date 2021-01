Road Races | IRRC | rinviata a settembre la tappa di Hengelo Si parte a Imatra

motosprint : #RoadRaces, #Seeley: “Spero che il #Covid non sia la causa del mio ritiro” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Road Races

Motosprint.it

Slitta a luglio l'inizio della stagione 2021 dell'International Road Racing Champioship. Il campionato europeo di corse su strada avrebbe preso il via con il round olandese di Hengelo, al ...Il pilota più vincente di sempre alla North West 200 non ha nascosto il proprio disappunto a proposito della cancellazione della celebre corsa nord irlandese. Il 41enne è ora in cerca di una moto per ...