Ritorno in classe Friuli Venezia Giulia, il prefetto Valenti: “Tutto pronto dal 22 dicembre”. Il presidente Fedriga: “Manteniamo il 50% in questo periodo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia sono pronte per il rientro in classe dal 1° febbraio, dopo le prime settimane dell'anno vissute in DaD. Il prefetto di Trieste ha assicurato che il piano scuola è già pronto, mentre il Governatore Fedriga i vita a mantenere cautela nella riapertura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le scuole secondarie di secondo grado delsono pronte per il rientro indal 1° febbraio, dopo le prime settimane dell'anno vissute in DaD. Ildi Trieste ha assicurato che il piano scuola è già, mentre il Governatorei vita a mantenere cautela nella riapertura. L'articolo .

