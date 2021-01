Riti vudù e madri «putt*ne»: ecco che si sono detti Lukaku e Ibra nella rissa del derby (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen – Quello di ieri sera è stato un derby che rimarrà negli annali. Sì, perché doveva essere un tranquillo Inter-Milan di Coppa Italia, e invece si è trasformato in una piccola epopea in cui è successo di tutto, dall’infortunio dell’arbitro Valeri fino all’acuto finale del moribondo Christian Eriksen. La cosa divertente, però, è che nulla di tutto questo passerà alla storia, bensì la maxi-rissa che è scoppiata alla fine del primo tempo tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Uno scontro tra titani che è degenerato in una lite furibonda, che per poco non è finita a cazzotti. Gli insulti tra Lukaku e Ibra Riavvolgiamo il nastro. Sul finire della prima frazione di gioco, Alessio Romagnoli stende Lukaku in maniera molto veemente. Il centravanti nerazzurro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen – Quello di ieri sera è stato unche rimarrà negli annali. Sì, perché doveva essere un tranquillo Inter-Milan di Coppa Italia, e invece si è trasformato in una piccola epopea in cui è successo di tutto, dall’infortunio dell’arbitro Valeri fino all’acuto finale del moribondo Christian Eriksen. La cosa divertente, però, è che nulla di tutto questo passerà alla storia, bensì la maxi-che è scoppiata alla fine del primo tempo tra Romelue Zlatanhimovic. Uno scontro tra titani che è degenerato in una lite furibonda, che per poco non è finita a cazzotti. Gli insulti traRiavvolgiamo il nastro. Sul finire della prima frazione di gioco, Alessio Romagnoli stendein maniera molto veemente. Il centravanti nerazzurro ...

gianlucarossitv : @Andreamoli Razzismo? Forse è politically correct dire con disprezzo ad uno che ha la mamma (congolese) dedita a ri… - NicoReitano : @viaggioakatman1 @MilanNewsit I riti vudù non sono considerati religiosi (quindi gli insulti non possono essere giu… - IlPrimatoN : Gli insulti, i retroscena e i precedenti - Hashashincc : @Ibra_official @Gazzetta_it Razzista! Un termine in voga ultimamente!Il #vudú è una religione!è come se uno ti… - guiso_michele : Ed ora, molto probabilmente, affronteremo la Juve in Coppa Italia, senza Lukaku che era diffidato. Speriamo nei riti vudù di sua madre!!! -