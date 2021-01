Ritardi per la transazioni del cashback sull’app IO, c’è ultimo calcolo per dicembre (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione delle transazioni del cashback sull’app IO non registrate e calcolate ai fini della partecipazione al programma. L’anomalia ha riguardato il circuito PagoBancomat per il quale, pure come raccontato, c’è stata la necessità di attendere il giorno 20 gennaio per un nuovo conteggio delle operazioni. Peccato che da allora qualche anomalia ci sia ancora, anche il riferimento del primo periodo di cashback di dicembre. Per fortuna, sulla questione, è stato appena diramato un comunicato ufficiale proprio dalla società Bancomat S.p.A che dovrebbe assicurare un po’ tutti. Sono ancora in corso, in pratica, i calcoli definitivi per l’Extra cashback di Natale; l’accredito degli importi maturati avverrà nel breve tempo per tutti quegli utenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione delledelIO non registrate e calcolate ai fini della partecipazione al programma. L’anomalia ha riguardato il circuito PagoBancomat per il quale, pure come raccontato, c’è stata la necessità di attendere il giorno 20 gennaio per un nuovo conteggio delle operazioni. Peccato che da allora qualche anomalia ci sia ancora, anche il riferimento del primo periodo didi. Per fortuna, sulla questione, è stato appena diramato un comunicato ufficiale proprio dalla società Bancomat S.p.A che dovrebbe assicurare un po’ tutti. Sono ancora in corso, in pratica, i calcoli definitivi per l’Extradi Natale; l’accredito degli importi maturati avverrà nel breve tempo per tutti quegli utenti ...

carlaruocco1 : Ritardi per i vaccini antinfluenzali, 900 mila dosi perse, dati errati di Regione #Lombardia su Rt che causano l'ap… - fattoquotidiano : Vaccini, l’Avvocatura dello Stato invia la diffida a Pfizer per i ritardi nelle consegne. “Nelle prossime ore Arcur… - LegaSalvini : LO SCARICABARILE DI ARCURI: I RITARDI PFIZER PER COPRIRE IL FLOP DEL PIANO VACCINI - UglCatania : Covid, ritardi nella consegna dei vaccini: “Slitta la messa in sicurezza dei siciliani” - MoranShasa : RT @Vincengen: Il #vaccino di @AstraZeneca sarà presto autorizzato dall'@EMA_News Ma la @EU_Commission è abbastanza arrabbiata per i rita… -