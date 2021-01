Rissa Ibra - Lukaku durante il derby | ecco cosa si sono detti

ZZiliani : Poi sarebbe il caso che qualcuno dicesse a #Ibra che un conto è esercitare la leadership sgravando i compagni dal p… - SkySport : Ibra-Lukaku, rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? MAGIA ERIKSEN. RISSA IBRA LUKAKU Tutte le #notizie ??… - eia58 : RT @MarcoNoel19: In una rissa tra Ibra e Lukaku io saprei da che parte stare. Da un'altra. #InterMilan - silviozan69 : RT @faberskj: #Lukaku e #Ibra che ai credono bulletti e fighi con sta rissa da elementari. Quando ancora 30 anni fa Totò Schillaci usciva… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Ibra

Ibrahimovic è stato il protagonista in negativo del derby di Coppa Italia perso dal Milan contro l'Inter, prima giallo per la lite con Lukaku e poi rosso per fallo su Kolarov.La provocazione dello svedese va a colpire l’attaccante nerazzurro nelle origini congolesi della madre. E si riferisce a un episodio raccontato dallo stesso belga ...