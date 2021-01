Ripartire dalle città o il Recovery Plan rischia il fallimento (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Gli Stati passano, le città restano”. Erano gli anni Cinquanta del secolo scorso e un grande e illuminato sindaco come Giorgio La Pira gettava le basi per una grande rivoluzione dal basso dei governi locali. Mi è tornato spesso in mente questo suo pensiero in un anno funestato dalla pandemia quando come sindaco di Firenze ho dovuto fronteggiare la grave crisi sanitaria, finanziaria, sociale e culturale che si è abbattuta su tutti noi e sulla mia città. È alle istituzioni locali in primis che i cittadini si rivolgono per avere aiuti, risorse, delucidazioni. È al sindaco che chiedono risposte. Solo dopo arriva lo Stato, considerato ancora oggi un’entità più astratta e indubbiamente più lontana. Mentre il sindaco, i rappresentanti dei governi locali, sono persone vicine, vive, che incontri per strada, che saluti, che apostrofi anche bruscamente, che ci ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Gli Stati passano, lerestano”. Erano gli anni Cinquanta del secolo scorso e un grande e illuminato sindaco come Giorgio La Pira gettava le basi per una grande rivoluzione dal basso dei governi locali. Mi è tornato spesso in mente questo suo pensiero in un anno funestato dalla pandemia quando come sindaco di Firenze ho dovuto fronteggiare la grave crisi sanitaria, finanziaria, sociale e culturale che si è abbattuta su tutti noi e sulla mia. È alle istituzioni locali in primis che i cittadini si rivolgono per avere aiuti, risorse, delucidazioni. È al sindaco che chiedono risposte. Solo dopo arriva lo Stato, considerato ancora oggi un’entità più astratta e indubbiamente più lontana. Mentre il sindaco, i rappresentanti dei governi locali, sono persone vicine, vive, che incontri per strada, che saluti, che apostrofi anche bruscamente, che ci ...

