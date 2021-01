Rimborso Cashback: vale anche sulle bollette? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torniamo a occuparci del tanto chiacchierato Cashback, introdotto dal Governo agli inizi di dicembre per incentivare gli acquisti natalizi e diventato, dopo un mese di sperimentazione, effettivo a partire da inizio 2021. Questo incentivo dà la possibilità di vedersi rimborsato il 10% degli acquisti fatti se pagati con carta di credito, bancomat o app. Ma nell’elenco degli acquisti rimborsabili rientrano anche le bollette? E’ questa una domanda che molti si sono posti visto che le spese relative a luce, acqua e gas sono all’ordine del giorno in ogni famiglia. Il Rimborso Cashback può essere esteso anche alle bollette: scopriamo in che modo. Rimborso Cashback: vale anche sulle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torniamo a occuparci del tanto chiacchierato, introdotto dal Governo agli inizi di dicembre per incentivare gli acquisti natalizi e diventato, dopo un mese di sperimentazione, effettivo a partire da inizio 2021. Questo incentivo dà la possibilità di vedersi rimborsato il 10% degli acquisti fatti se pagati con carta di credito, bancomat o app. Ma nell’elenco degli acquisti rimborsabili rientranole? E’ questa una domanda che molti si sono posti visto che le spese relative a luce, acqua e gas sono all’ordine del giorno in ogni famiglia. Ilpuò essere estesoalle: scopriamo in che modo....

