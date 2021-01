Riconoscimento facciale, Amnesty International ne chiede la messa al bando negli USA (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Amnesty International ha lanciato da poco “Ban The Scan”, una nuova campagna contro il Riconoscimento facciale, tramite cui chiede alla città di New York di bloccare l’uso della tecnologia da parte della polizia e del governo. Amnesty sostiene infatti che il Riconoscimento facciale sia incompatibile con i diritti fondamentali della privacy e rischi di aggravare il razzismo insito nelle attuali tattiche di polizia. “I newyorkesi dovrebbero essere liberi di uscire nel proprio quotidiano senza essere rintracciati dal Riconoscimento facciale”, ha dichiarato Matt Mahmoudi, un esperto di intelligenza artificiale e diritti umani di Amnesty. Ad Amnesty si sono inoltre uniti anche altri gruppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha lanciato da poco “Ban The Scan”, una nuova campagna contro il, tramite cuialla città di New York di bloccare l’uso della tecnologia da parte della polizia e del governo.sostiene infatti che ilsia incompatibile con i diritti fondamentali della privacy e rischi di aggravare il razzismo insito nelle attuali tattiche di polizia. “I newyorkesi dovrebbero essere liberi di uscire nel proprio quotidiano senza essere rintracciati dal”, ha dichiarato Matt Mahmoudi, un esperto di intelligenza artificiale e diritti umani di. Adsi sono inoltre uniti anche altri gruppi ...

