Ricerca | Fondazione Roche per i pazienti | premiati 30 progetti con 600mila euro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Provengono da tutta Italia i 30vincitori del Bando “per i”, promosso daper sostenere associazioni di, fondazioni e partenariati impegnati nella realizzazione di servizi e attività dedicati alle persone che affrontano, o hanno affrontato, un percorso di cura. In un periodo in cui l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova il mondo del terzo settore, le associazioni distanno dando un grande contributo al sistema salute nel fornire risposte e sostegno. Da qui l’impegno di– per stare a fianco delle persone, delle loro famiglie e delle comunità – che ha messo a disposizione 600.000che saranno equamente divisi ...