Riapertura scuole Puglia, scatta il piano sicurezza: vaccini anti covid e tamponi rapidi per docenti e Ata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Regione Puglia dal 1° febbraio avvia il piano di ripartenza scuole in sicurezza con un programma dettagliato che comprende vaccinazioni anti covid al personale scolastico e tamponi rapidi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Regionedal 1° febbraio avvia ildi ripartenzaincon un programma dettagliato che comprende vaccinazionial personale scolastico e. L'articolo .

matteosalvinimi : ...giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questi temi concreti si può sedere al… - Adnkronos : .@zaiapresidente: 'Da lunedì in #Veneto riapertura #scuole al 50%' - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Riapertura scuole a Napoli, Eav annuncia piano straordinario con ?67 autobus - Piantedosim : RT @Prefettura_Roma: Rientro a scuola in SICUREZZA. Le due fasce orarie delle 8 e delle 10 per le secondarie di secondo grado sono necessar… - SonSempreIoEh : va bene che l'opinione pubblica italiana non si ricorda nemmeno cosa minchia ha mangiato a pranzo, ma non si può ca… -