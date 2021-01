Repubblica: Il gelo tra Gattuso e De Laurentiis era già calato per la telenovela del rinnovo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È evidente la situazione di instabilità che si è venuta a creare in casa Napoli, acuita dal silenzio del presidente De Laurentiis che, come scrive Repubblica, ha lasciato solo Gattuso a fronteggiare il momento di difficoltà. Ma il gelo non è motivato solo dalle ultime prestazioni della squadra ma, secondo il quotidiano, era precedente Tra le parti era già calato il gelo per la telenovela del rinnovo del contratto – che va avanti dallo scorso mese di agosto – e gli ultimi risultati negativi contro Juventus e Verona hanno quasi fatto traboccare il vaso colmo da un po’. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È evidente la situazione di instabilità che si è venuta a creare in casa Napoli, acuita dal silenzio del presidente Deche, come scrive, ha lasciato soloa fronteggiare il momento di difficoltà. Ma ilnon è motivato solo dalle ultime prestazioni della squadra ma, secondo il quotidiano, era precedente Tra le parti era giàilper ladeldel contratto – che va avanti dallo scorso mese di agosto – e gli ultimi risultati negativi contro Juventus e Verona hanno quasi fatto traboccare il vaso colmo da un po’. L'articolo ilNapolista.

angelo_ra_ : Luigi Di Maio, strafalcione a Mezz'ora in più: 'Qualora Renzi...', cala il gelo con Lucia Annunziata ???Qualora...… - Nidyaie : RT @CinziaPitru: URGENT! Campi sfollati ad #Idlib in #Syria dopo piogge torrenziali, ora neve e gelo! @antonioguterres @cnni @repubblica @… - maselli1_s : @eziomauro @repubblica Ci occupiamo dei diritti umani degli altri, poi noi occidentali fascisti e negazionisti lasc… - lama6512 : RT @CinziaPitru: URGENT! Campi sfollati ad #Idlib in #Syria dopo piogge torrenziali, ora neve e gelo! @antonioguterres @cnni @repubblica @… - sononetta : RT @CinziaPitru: URGENT! Campi sfollati ad #Idlib in #Syria dopo piogge torrenziali, ora neve e gelo! @antonioguterres @cnni @repubblica @… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica gelo Meteo, il gelo arriva dal Polo e l'Italia va sottozero la Repubblica Repubblica: Il gelo tra Gattuso e De Laurentiis era già calato per la telenovela del rinnovo

È evidente la situazione di instabilità che si è venuta a creare in casa Napoli, acuita dal silenzio del presidente De Laurentiis che, come scrive Repubblica, ha lasciato solo Gattuso a fronteggiare i ...

Napoli, la panchina di Gattuso traballa: silenzio di De Laurentiis

Due vittorie rimetterebbero in sella Ringhio, lasciato da solo dal suo presidente a fronteggiare il momento di difficoltà ...

È evidente la situazione di instabilità che si è venuta a creare in casa Napoli, acuita dal silenzio del presidente De Laurentiis che, come scrive Repubblica, ha lasciato solo Gattuso a fronteggiare i ...Due vittorie rimetterebbero in sella Ringhio, lasciato da solo dal suo presidente a fronteggiare il momento di difficoltà ...