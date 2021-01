Repubblica: Gattuso è convinto di poter ribaltare la situazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nonostante la situazione di crisi che si è venuta a creare con il presidente De Laurentiis che, come riporta Repubblica Napoli, ha messo a rischio la sua posizione (e quella del direttore sportivo Cristiano Giuntoli) nonostante un accordo per il rinnovo del contratto già trovato e messo in un cassetto in attesa di tempi migliori. Gattuso non ha smesso di lavorare come il suo solito Il condottiero azzurro è fermamente convinto di poter ribaltare la situazione La strada potrebbe essere quella del ritiro per ricompattare la squadra in vista della gara contro lo Spezia La solidità del suo legame con la squadra andrà ovviamente verificata contro lo Spezia di Italiano L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nonostante ladi crisi che si è venuta a creare con il presidente De Laurentiis che, come riportaNapoli, ha messo a rischio la sua posizione (e quella del direttore sportivo Cristiano Giuntoli) nonostante un accordo per il rinnovo del contratto già trovato e messo in un cassetto in attesa di tempi migliori.non ha smesso di lavorare come il suo solito Il condottiero azzurro è fermamentedilaLa strada potrebbe essere quella del ritiro per ricompattare la squadra in vista della gara contro lo Spezia La solidità del suo legame con la squadra andrà ovviamente verificata contro lo Spezia di Italiano L'articolo ilNapolista.

