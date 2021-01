Repubblica: allarme contagi negli ospedali napoletani (al Cardarelli sono 21) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) negli ospedali cittadini è allarme contagi. Lo scrive Repubblica Napoli. sono 3 i dipendenti positivi al Loreto, 4 all’Ospedale del Mare, altrettanti al Pellegrini e al San Giovanni Bosco. 2 al San Paolo e ben 21 al Cardarelli. sono tutti rimasti contagiati negli ultimi dieci giorni e la maggior parte di loro erano in attesa del richiamo al vaccino dopo la prima dose. In particolare, al Cardarelli, è polemica. Il presidente nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, Antonio De Palma, attacca: “Sedici infermieri contagiati nelle ultime 72 ore al Cardarelli: di cui 11 del servizio trasporto, l’autoparco, e 5 del reparto di Medicina d’Urgenza. Dopo una falsa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021)cittadini è. Lo scriveNapoli.3 i dipendenti positivi al Loreto, 4 all’Ospedale del Mare, altrettanti al Pellegrini e al San Giovanni Bosco. 2 al San Paolo e ben 21 altutti rimastiatiultimi dieci giorni e la maggior parte di loro erano in attesa del richiamo al vaccino dopo la prima dose. In particolare, al, è polemica. Il presidente nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, Antonio De Palma, attacca: “Sedici infermieriati nelle ultime 72 ore al: di cui 11 del servizio trasporto, l’autoparco, e 5 del reparto di Medicina d’Urgenza. Dopo una falsa ...

