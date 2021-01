Renzi “Crisi aperta perchè ora si gioca il futuro del Paese” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITAlPRESS) – “Mi chiedono perchè aprire la Crisi adesso. perchè proprio adesso si gioca il futuro del Paese. O risolviamo i punti adesso oppure condanniamo i nostri figli nel declino. Non è facile dire queste cose, ma bisogna dire la verità. L’Italia si sta giocando l’osso del collo. perchè c’è una Crisi economica e sanitaria senza precedenti. Il Pil italiano ha un livello di crollo mai avuto nella storia e non si vedono tutti gli effetti, ma quando il blocco dei licenziamenti verrà rimosso vedremo i danni ulteriori”. A dirlo in un videomessaggio su Facebook Matteo Renzi. “Da questa situazione si può ripartire, l’Europa ha messo 209 miliardi a disposizione. O decidiamo adesso di spendere i soldi o tra un anno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITAlPRESS) – “Mi chiedonoaprire laadesso.proprio adesso siildel. O risolviamo i punti adesso oppure condanniamo i nostri figli nel declino. Non è facile dire queste cose, ma bisogna dire la verità. L’Italia si stando l’osso del collo.c’è unaeconomica e sanitaria senza precedenti. Il Pil italiano ha un livello di crollo mai avuto nella storia e non si vedono tutti gli effetti, ma quando il blocco dei licenziamenti verrà rimosso vedremo i danni ulteriori”. A dirlo in un videomessaggio su Facebook Matteo. “Da questa situazione si può ripartire, l’Europa ha messo 209 miliardi a disposizione. O decidiamo adesso di spendere i soldi o tra un anno ...

