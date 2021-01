Renault Twingo, il lungo addio. Luca De Meo: “Non è più un modello redditizio” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Twingo va in pensione. O meglio, ci andrà non appena il modello attuale terminerà il suo normale ciclo di vita. Lo ha confermato il nuovo numero uno della Régie Luca de Meo, indicando quella attualmente in commercio come ultima generazione della fortunata citycar francese e spiegando che “Renault abbandonerà il segmento A (ovvero quello delle utilitarie di piccola taglia, ndr). Rendere redditizio un modello a benzina lungo 3,6 metri diventa molto difficile”. Il manager italiano ha anche aggiunto di aver preso questa decisione “con la morte nel cuore“, dal momento che avendo rilanciato a suo tempo la Fiat 500 conosce bene il mercato di questo tipo di vetture. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lava in pensione. O meglio, ci andrà non appena ilattuale terminerà il suo normale ciclo di vita. Lo ha confermato il nuovo numero uno della Régiede Meo, indicando quella attualmente in commercio come ultima generazione della fortunata citycar francese e spiegando che “abbandonerà il segmento A (ovvero quello delle utilitarie di piccola taglia, ndr). Rendereuna benzina3,6 metri diventa molto difficile”. Il manager italiano ha anche aggiunto di aver preso questa decisione “con la morte nel cuore“, dal momento che avendo rilanciato a suo tempo la Fiat 500 conosce bene il mercato di questo tipo di vetture. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MarcoScafati1 : #Renault #Twingo, il lungo #addio. #LucaDeMeo: “Non è più un modello redditizio” - ANSA_Motori : ???? La prova di Renault Twingo Electric, vera mobilità green anche fuori città. Livello Vibes, a suo agio su strada… - ilmessaggeroit : #renault #twingo Electric, la mobilità green che stupisce. Muoversi in sicurezza e in relax dentro e fuori le città - gianbasilio : RT @vaielettrico: @vaielettrico risponde / Martina sta pensando a una #Renault Twingo, vuol sapere come ricaricare a casa. Fabio invece dev… - vaielettrico : @vaielettrico risponde / Martina sta pensando a una #Renault Twingo, vuol sapere come ricaricare a casa. Fabio inve… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Twingo Renault Twingo Electric, la mobilità green che stupisce. Muoversi in sicurezza e in relax dentro e fuori le città Il Messaggero - Motori Renault E-TECH: il futuro non è solo elettrico ma elettrificato

Dal 2019 al 2020 l'Italia ha visto un'accelerazione importante nelle vendite dei veicoli elettrificati. Nel 2020 le BEV, auto elettriche alimentate esclusivamente a batteria, hanno visto Zoe fare da p ...

Fiftie, la prima neo-vintage di Renault.

La nuova R5 elettrica non è l'unica concept rétro della Casa. Al Salone di Ginevra del 1996 venne presentata una piccola coupé/targa che omaggiava i 50 anni della 4CV ...

Dal 2019 al 2020 l'Italia ha visto un'accelerazione importante nelle vendite dei veicoli elettrificati. Nel 2020 le BEV, auto elettriche alimentate esclusivamente a batteria, hanno visto Zoe fare da p ...La nuova R5 elettrica non è l'unica concept rétro della Casa. Al Salone di Ginevra del 1996 venne presentata una piccola coupé/targa che omaggiava i 50 anni della 4CV ...