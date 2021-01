ReiThera, come funziona il vaccino italiano partecipato dallo Stato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Approvato il contratto di sviluppo presentato dall’azienda per un investimento da 81 milioni di euro. Se i test andranno a buon fine alcuni milioni di dosi potranno essere somministrate da settembre Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Approvato il contratto di sviluppo presentato dall’azienda per un investimento da 81 milioni di euro. Se i test andranno a buon fine alcuni milioni di dosi potranno essere somministrate da settembre

Grande produttore di medicinali, il nostro Paese oggi può contare su un’unica grande fabbrica di vaccini, quella di Gsk. Farmindustria: per adeguare un impianto servono 6-8 mesi ...

Davvero c'è un nuovo vaccino italiano per il Covid-19?

Un investimento da 81 milioni di euro fa pensare di sì, anche se i dati resi pubblici al momento sono limitati.

Grande produttore di medicinali, il nostro Paese oggi può contare su un'unica grande fabbrica di vaccini, quella di Gsk. Farmindustria: per adeguare un impianto servono 6-8 mesi ...