Reddito di emergenza gennaio 2021, quando arriva (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Reddito di emergenza di gennaio 2021 è in pagamento proprio in questi giorni. L’accredito fa riferimento alle due mensilità prorogate dal decreto Ristori e precisamente la quarta e quinta rata REM. La data di pagamento Rem dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda, per cui l’accredito parte dalla seconda metà del mese fino alla fine del mese. Per gennaio 2021, i pagamenti Reddito di emergenza sono iniziati dal 18 gennaio e proseguiranno fino al 31 gennaio per tutti gli aventi diritto.Il Reddito di emergenza è un contributo economico nato nel corso della pandemia covid al fine di sostenere le famiglie disagiate. I decreti che si sono poi sosseguiti nei mesi hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildidiè in pagamento proprio in questi giorni. L’accredito fa riferimento alle due mensilità prorogate dal decreto Ristori e precisamente la quarta e quinta rata REM. La data di pagamento Rem dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda, per cui l’accredito parte dalla seconda metà del mese fino alla fine del mese. Per, i pagamentidisono iniziati dal 18e proseguiranno fino al 31per tutti gli aventi diritto.Ildiè un contributo economico nato nel corso della pandemia covid al fine di sostenere le famiglie disagiate. I decreti che si sono poi sosseguiti nei mesi hanno ...

