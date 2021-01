Reddito di cittadinanza, ha iniziato il servizio in Comune il primo percettore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ha iniziato a lavorare questa settimana, presso il settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione, uno dei 50 beneficiari del Reddito di cittadinanza che secondo il Puc (Progetto utile alla ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Haa lavorare questa settimana, presso il settore Servizi alla Persona deldi Riccione, uno dei 50 beneficiari deldiche secondo il Puc (Progetto utile alla ...

VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - fattoquotidiano : Riceveva il reddito di cittadinanza ma girava in Ferrari: denunciato. A Brescia 23 indagati per aver preso il sussi… - repubblica : Brescia, girava in Ferrari e aveva il reddito di cittadinanza: denunciato - RobertoNicolos4 : RT @vfeltri: Invece di distribuire reddito di cittadinanza a cani e porci salvate i poveracci che dormono per strada e muoiono di freddo. - EffeF61 : RT @vfeltri: Invece di distribuire reddito di cittadinanza a cani e porci salvate i poveracci che dormono per strada e muoiono di freddo. -