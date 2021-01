Recovery: Magorno (Iv), 'Calabria sia centrale o voterò no' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "La Calabria ancora una volta viene dimenticata e il Recovery Plan che avrebbe dovuto rappresentare un'importante svolta per questa Regione, di fatto la ignora, allontanandola sempre di più dal resto del Paese. Molti sindaci calabresi, in questi giorni, dalle loro trincee, hanno fatto sentire la propria voce di protesta, evidenziando il rischio reale che, anche in questa occasione, unica e irripetibile ,vengano mortificati i diritti e le aspettative dei cittadini". Lo ha detto il senatore di Italia viva Ernesto Magorno intervenendo in aula a palazzo Madama. "Il Comitato Direttivo dell'ANCI - Calabria, all'unanimità ha ribadito le problematiche, le omissioni, le incongruenze, le disattenzioni del Recovery Plan verso la Calabria e i Calabresi. Con il loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Laancora una volta viene dimenticata e ilPlan che avrebbe dovuto rappresentare un'importante svolta per questa Regione, di fatto la ignora, allontanandola sempre di più dal resto del Paese. Molti sindaci calabresi, in questi giorni, dalle loro trincee, hanno fatto sentire la propria voce di protesta, evidenziando il rischio reale che, anche in questa occasione, unica e irripetibile ,vengano mortificati i diritti e le aspettative dei cittadini". Lo ha detto il senatore di Italia viva Ernestointervenendo in aula a palazzo Madama. "Il Comitato Direttivo dell'ANCI -, all'unanimità ha ribadito le problematiche, le omissioni, le incongruenze, le disattenzioni delPlan verso lae i Calabresi. Con il loro ...

"Nelle scorse settimane, ho votato contro il decreto Calabria e da Senatore della maggioranza che fu; ho quindi votato contro la fiducia al Governo. E sempre per il bene della Calabria, voterò anche c ...

Recovery Plan, Magorno (IV) in aula: «Pronto a votare no al Governo»

Il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante è intervenuto nell'aula di Palazzo Madama: «Calabria ancora una volta viene dimenticata, sempre di più allontanata dal resto del Paese» ...

"Nelle scorse settimane, ho votato contro il decreto Calabria e da Senatore della maggioranza che fu; ho quindi votato contro la fiducia al Governo. E sempre per il bene della Calabria, voterò anche c ...