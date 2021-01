Recovery fund | Parigi alla Ue | “Accelerare gli esborsi | basta con i freni burocratici E cambiamo il Patto per tener conto della realtà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “E’ molto lento e molto complicato. Dobbiamo, non si spende tutto quel capitale politico per avere un piano che viene rinviato per ragioni tecnocratiche“. A parlare, intervistato dal Financial Times, è il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. E l’appello ad “” è rivolto per una volta all’indirizzoCommissione europea. Mentre da Bruxelles filtra preoccupazione per la crisi politica italiana e la battuta d’arresto nella preparazione delplan, la Francia inizia dunque a manifestare insofferenza per quelli che Le Maire definisce “blocchi” nell’esborso dei 750 miliardi del Next Generation Eu, 40 dei quali andranno a. Non solo: il ministro sollecita anche a rivedere ildi stabilità, ora sospeso, cosa che era già in programma ma sta ...