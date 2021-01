Raya e l’ultimo Drago | ecco il nuovo trailer

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Diffuso in rete ildifilm targato Disney che negli Stati Uniti arriverà il 5 marzo 2021 sia in sala che su Disney+, con accesso VIP, come accaduto durante quest’anno con Mulan. Dove sarà ambientato? Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, le vicende diavranno luogo, per la prima volta nel mondo Disney, nel sudest asiatico. Lo spettatore si ritroverà in un’esperienza che unirà il folklore di paesi come Tailandia, Vietnam, Cambogia, Laos, Malesia e Filippine. Il film racconta del mondo fantastico di Kumandra, in cui un tempo umani e draghi vivevano in armonia; quando, però, le creature ...