RAPHINHA | UN MANCINO FATATO PER LE AMBIZIONI EUROPEE DEL LEEDS

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Raphael Dias Belloli, noto semplicemente come, nasce a Porto Alegre, il 14 febbraio del 1996, è un calciatore brasiliano, ala in forza alUtd. Cresce nelle giovanili dell’Avai, nel suo paese, ma già nel 2015 arriva la chiamata del Vitoria Guimaraes, squadra portoghese di Primeira Liga che lo paga 600mila euro. Inizialmente viene aggregato alla seconda squadra, nel marzo del 2016 debutta coi “grandi” nella sconfitta di misura sul campo del Pacos de Ferreira. Nelle due stagioni al Guimaraes chiude con 55 presenze e 17 reti in campionato, lo Sporting Lisbona lo vuole fortemente eveste la maglia biancoverde, il club pluricampione di Portogallo sborsa 6 milioni e mezzo per il suo cartellino. Con lo Sporting sono 28 le partite giocate con 6 reti per il brasiliano, che nel settembre 2019 fa già le valigie aggregandosi ...