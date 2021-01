Raggi presenta nuova squadra: vera urgenza è rilancio di Roma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Le vere urgenze in questo momento sono il rilancio dell'economia, del lavoro e della coesione sociale. Oggi presento all'Aula i due nuovi assessori e il nuovo vicesindaco capitolino. A loro do il mio personale benvenuto. Un ringraziamento a Luca Bergamo e Carlo Cafarotti, sono certa che i nuovi assessori sapranno dare nuovo slancio alle politiche già intraprese". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, in apertura della seduta odierna, presentando all'Assemblea Capitolina gli esiti del rimpasto di Giunta che ha previsto la nomina della delegata alle pari opportunità Lorenza Fruci all'assessorato capitolino alla Cultura, l'ex consigliere e presidente M5S della commissione Capitolina Commercio Andrea Coia all'assessorato Attività produttive e Commercio, e le deleghe da Vicesindaco all'assessore alla Mobilità ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Le vere urgenze in questo momento sono ildell'economia, del lavoro e della coesione sociale. Oggi presento all'Aula i due nuovi assessori e il nuovo vicesindaco capitolino. A loro do il mio personale benvenuto. Un ringraziamento a Luca Bergamo e Carlo Cafarotti, sono certa che i nuovi assessori sapranno dare nuovo slancio alle politiche già intraprese". Lo ha detto la sindaca diVirginia, in apertura della seduta odierna,ndo all'Assemblea Capitolina gli esiti del rimpasto di Giunta che ha previsto la nomina della delegata alle pari opportunità Lorenza Fruci all'assessorato capitolino alla Cultura, l'ex consigliere e presidente M5S della commissione Capitolina Commercio Andrea Coia all'assessorato Attività produttive e Commercio, e le deleghe da Vicesindaco all'assessore alla Mobilità ...

