Raccontare l'Olocausto ai bambini, tra i libri a tema e i consigli degli storici

Oggi, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. Come il nome stesso suggerisce, si tratta di un momento in cui tramandare gli orrori degli stermini nazifascisti, in particolare alle nuove generazioni, affinché non si dimentichino. Per le bambine e i bambini di oggi gli eventi legati alla Shoah sono crudeli e lontani nel tempo: è quindi importante trovare le giuste leve che permettano di comprendere a fondo queste pagine infelici della nostra storia senza essere annientati dall'enormità della portata. Per suggerire alle famiglie gli strumenti più adatti abbiamo selezionato 10 libri che potranno accompagnare i piccoli lettori e le piccole lettrici (nella gallery), e abbiamo parlato con Annalisa Strada, scrittrice, e Gianluigi Spini, storico.

