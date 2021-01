Quella distesa infinita | bianca | dell’orrore

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non avevo bisogno di visitare Auschwitz o Dachau per capire cos’è l’orrore. Ma ho sempre sentito dentro di me, fin da bambina, la necessità di vedere quei luoghi, respirare quell’aria, sentirne l’odore. E così ho fatto, a tappe. Visitare quei luoghi, specialmente Birkenau, mi ha fatto scoprire una cosa nuova: mi ha resa consapevole dell’enormità.Spesso pensiamo al male come qualcosa di nascosto nel buio profondo, qualcosa di isolato, una deviazione. Invece a Birkenau il male domina lo spazio. Il male ha vissuto alla luce del sole, come se fosse la normalità in una, spesso ricoperta di neve.L’orrore in unadi bianco immacolato. Oggi è il giorno della memoria. La mente umana per natura tende a dimenticare.In particolare modo tende a dimenticare ciò che non serve alla propria ...