“Quel giorno ho capito che non avrei mai potuto uccidere”, ricordo di Segre (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Oggi ricorre la Giornata della Memoria. Ricordare la tragedia della Shoah significa trasmettere i valori della pace e della liberta’ alle nuove generazioni, contro la cultura dell’odio e l’antisemitismo. Le parole di Liliana Segre sono l’insegnamento migliore per i nostri giovani”. Lo scrive su twitter Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, che pubblica un video di Liliana Segre, nel quale la senatrice a vita ricorda la prigionia e quel giorno in cui avrebbe potuto sparare al suo carnefice, ma decise di non farlo. “Pensai ora raccolgo la pistola e gli sparo- ricorda Segre- Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, in cui capii che mai avrei potuto uccidere qualcuno. Da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace con cui ho convissuto fino ad adesso”. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Oggi ricorre la Giornata della Memoria. Ricordare la tragedia della Shoah significa trasmettere i valori della pace e della liberta’ alle nuove generazioni, contro la cultura dell’odio e l’antisemitismo. Le parole di Liliana Segre sono l’insegnamento migliore per i nostri giovani”. Lo scrive su twitter Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, che pubblica un video di Liliana Segre, nel quale la senatrice a vita ricorda la prigionia e quel giorno in cui avrebbe potuto sparare al suo carnefice, ma decise di non farlo. “Pensai ora raccolgo la pistola e gli sparo- ricorda Segre- Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, in cui capii che mai avrei potuto uccidere qualcuno. Da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace con cui ho convissuto fino ad adesso”.

Ultime Notizie dalla rete : Quel giorno Quel giorno sui muri apparve l'utopia | il manifesto Il Manifesto Giornata della Memoria: da Liliana Segre a Sami Modiano, gli ultimi sopravvissuti

Il Giorno della Memoria per ricordare gli ultimi testimoni del periodo più nero della nostra storia e per ringraziarli del lavoro che fanno raccontando e rivivendo ogni giorno quello strazio ...

