Qualcuno avvisi Renzi che Scalfarotto lo ha smentito in diretta tv | VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteo Renzi e gli esponenti di Italia Viva vanno in giro da giorni a ripetere un ritornello imparato a memoria e ripetuto rispondendo a ogni domanda: «Non siamo stati noi a provocare la crisi di governo» (e, di conseguenza, le dimissioni di Giuseppe Conte). Ovviamente mentono, perché le evidenze sono palesi a tutti. Ma, forse per auto-convincersi, continuano a replicare sempre allo stesso modo. Tutti? No, perché se da una parte ci sono gli alunni che ripetono la poesia a memoria, dall’altra che uno Scalfarotto smentisce Renzi. E lo fa, forse senza neanche accorgersene, in diretta televisiva. LEGGI ANCHE > Renzi sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi» In collegamento con Myrta Merlino a L’Aria che Tira, su La7, l’ex sottosegretario agli Esteri è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteoe gli esponenti di Italia Viva vanno in giro da giorni a ripetere un ritornello imparato a memoria e ripetuto rispondendo a ogni domanda: «Non siamo stati noi a provocare la crisi di governo» (e, di conseguenza, le dimissioni di Giuseppe Conte). Ovviamente mentono, perché le evidenze sono palesi a tutti. Ma, forse per auto-convincersi, continuano a replicare sempre allo stesso modo. Tutti? No, perché se da una parte ci sono gli alunni che ripetono la poesia a memoria, dall’altra che unosmentisce. E lo fa, forse senza neanche accorgersene, intelevisiva. LEGGI ANCHE >sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi» In collegamento con Myrta Merlino a L’Aria che Tira, su La7, l’ex sottosegretario agli Esteri è ...

madmakko : Qualcuno avvisi #Arcuri che magari risparmiamo un po' di milioni, #ReiThera - Veabrit : RT @erroriarbitrali: A tutti gli ascoltatori!! A tutti gli ascoltatori!!! Qualcuno avvisi i commentatori #RAI che la spalla non è zona puni… - Fede_not_berna : Qualcuno avvisi ai 2 che continuano a twittare sotto il tweet del giocatore del bayern che non interagisco più con loro - Antonio16_92 : RT @erroriarbitrali: A tutti gli ascoltatori!! A tutti gli ascoltatori!!! Qualcuno avvisi i commentatori #RAI che la spalla non è zona puni… - erroriarbitrali : A tutti gli ascoltatori!! A tutti gli ascoltatori!!! Qualcuno avvisi i commentatori #RAI che la spalla non è zona p… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno avvisi Scalfarotto smentisce Renzi sulla crisi di governo | Giornalettismo Giornalettismo Firenze, aggredita «dal mio capo perché ho chiesto lo smart working»

La denuncia della segretaria del direttore di Confindustria Leonardo Bandinelli. «È stato solo uno scatto d’ira». Non ci sono indagati, per ora, e sarà la magistratura a dover decidere se avviare inda ...

Oliver Stone: "Oggi è difficile fare un film senza urtare la suscettibilità di qualcuno"

Il regista di film che hanno fatto epoca, come “Platoon” e “Wall Street”, spiega quali pericoli vede per l’arte ...

La denuncia della segretaria del direttore di Confindustria Leonardo Bandinelli. «È stato solo uno scatto d’ira». Non ci sono indagati, per ora, e sarà la magistratura a dover decidere se avviare inda ...Il regista di film che hanno fatto epoca, come “Platoon” e “Wall Street”, spiega quali pericoli vede per l’arte ...