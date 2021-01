Pubblica amministrazione, proroga lavoro agile fino al 31 marzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il 31 gennaio 2021 sarebbero scadute le disposizioni in materia di lavoro agile che il ministero della Pubblica amministrazione ha approvato lo scorso ottobre per limitare la presenza negli uffici. Con una nota, il ministero spiega però che “l’articolo 19 del decreto Milleproroghe richiama l’allegato 1, il cui punto numero 32 prevede la proroga al 31 marzo 2021 della normativa per l’applicazione del lavoro agile con misure semplificate di cui all’articolo 263 comma 1 del cosiddetto decreto Rilancio”. La Funzione Pubblica sottolinea che “tale proroga non inficia in alcun modo la disciplina del Piano organizzativo del lavoro agile“. Questi piani sono quelli che le singole ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il 31 gennaio 2021 sarebbero scadute le disposizioni in materia diche il ministero dellaha approvato lo scorso ottobre per limitare la presenza negli uffici. Con una nota, il ministero spiega però che “l’articolo 19 del decreto Milleproroghe richiama l’allegato 1, il cui punto numero 32 prevede laal 312021 della normativa per l’applicazione delcon misure semplificate di cui all’articolo 263 comma 1 del cosiddetto decreto Rilancio”. La Funzionesottolinea che “talenon inficia in alcun modo la disciplina del Piano organizzativo del“. Questi piani sono quelli che le singole ...

