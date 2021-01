PS5 e non solo: i bagarini avrebbero guadagnato quasi $6 milioni vendendo CPU AMD Ryzen 5000 su eBay (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I processori AMD Ryzen 5000 sono stati venduti dai bagarini su eBay per profitti che ammontano a quasi 6 milioni di dollari. Attraverso un'analisi dei dati fatta da Michael Driscoll, un ingegnere dei dati Oracle, attraverso uno script ha esaminato gli oggetti venduti sul sito d'aste. Driscoll ha compilato le statistiche per le CPU Ryzen 5000 in modo specifico, osservando che, secondo il suo script, 8.729 di questi processori sono stati venduti su eBay fino ad oggi, con un fatturato totale di $ 5,9 milioni. Il profitto stimato in situazioni normali è di circa $ 950.000. Queste sono cifre piuttosto sconcertanti e mostrano l'entità del problema dei bagarini che vendono CPU (e non solo se ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I processori AMDsono stati venduti daisuper profitti che ammontano adi dollari. Attraverso un'analisi dei dati fatta da Michael Driscoll, un ingegnere dei dati Oracle, attraverso uno script ha esaminato gli oggetti venduti sul sito d'aste. Driscoll ha compilato le statistiche per le CPUin modo specifico, osservando che, secondo il suo script, 8.729 di questi processori sono stati venduti sufino ad oggi, con un fatturato totale di $ 5,9. Il profitto stimato in situazioni normali è di circa $ 950.000. Queste sono cifre piuttosto sconcertanti e mostrano l'entità del problema deiche vendono CPU (e nonse ...

