Pronostici di oggi 28 gennaio | Tottenham-Liverpool la partita di cartello | ma c’è anche Napoli-Spezia in coppa

Leggi su infobetting

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi28. Premier League al centro della scena con unin difficoltà sfidato dal. In difficoltà èildi Gattuso che cercherà di riscattarsi contro lo. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite del giorno. Di seguito una mappa InfoBetting: Scommesse Sportive e