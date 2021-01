Programmi TV di stasera, mercoledì 27 gennaio 2021. Su Italia1 il film «Mission: Impossible – Rogue Nation» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mission: Impossible - Rogue Nation Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Juventus vs Spal Una Juventus ritrovata, reduce dalle vittorie in Supercoppa e campionato, affronta i cadetti della Spal per accedere alle semifinali di Coppa Italia. Rai2, ore 21.20: La Caserma – Novità La nuova avventura televisiva di Rai2 nasce sul solco tracciato da Il Collegio. La Caserma, docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Il programma è un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Juventus vs Spal Una Juventus ritrovata, reduce dalle vittorie in Supercoppa e campionato, affronta i cadetti della Spal per accedere alle semifinali di Coppa Italia. Rai2, ore 21.20: La Caserma – Novità La nuova avventura televisiva di Rai2 nasce sul solco tracciato da Il Collegio. La Caserma, docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Il programma è un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato ...

Iris. Ha vinto il premio Oscar ed ha sbancato i botteghini internazionali, Italia compresa, il film che apre la serata sulla rete Mediaset specializzata nel cinema: "The Millionaire". Si racconta la s ...

La Caserma: cast del reality e anticipazioni di stasera 27/1 su Rai 2

La caserma: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo docu-reality che andrà in onda oggi 27 gennaio 2021 dalle 21.20 su Rai 2.

