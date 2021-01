Probabili formazioni Juve Spal Coppa Italia: le ultime sulle scelte di Pirlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) , nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia La Juve scende in campo questa sera contro la Spal, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Dando uno sguardo alle Probabili formazioni, Pirlo potrebbe lanciare Di Pardo e Fagioli dal primo minuto, mentre in avanti Ronaldo potrebbe osservare un turno di riposo. Juventus (4-4-2): Buffon; Di Pardo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) , nel match valido per i quarti di finale diLascende in campo questa sera contro la, nel match valido per i quarti di finale di. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Dando uno sguardo allepotrebbe lanciare Di Pardo e Fagioli dal primo minuto, mentre in avanti Ronaldo potrebbe osservare un turno di riposo.ntus (4-4-2): Buffon; Di Pardo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata Leggi su Calcionews24.com

