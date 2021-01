Probabili formazioni Atalanta-Lazio, Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andiamo a vedere le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio, quarto di finale in gara secca di questa edizione della Coppa Italia 2020-21. Partita in programma mercoledì sera alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e con in palio un posto in semifinale contro la vincente di Napoli-Spezia. Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini I L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Midtjylland – Atalanta, 1^ giornata Champions League Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andiamo a vedere ledi, quarto di finale in gara secca di questa edizione della2020-21. Partita in programma mercoledì sera alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e con in palio un posto in semifinale contro la vincente di Napoli-Spezia. Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini I L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Midtjylland –, 1^ giornata Champions LeagueCrotone-, 6^ giornata Serie ALiverpool-, 4^ ...

webmagazine24 : Probabili #Formazioni #Atalanta-#Lazio, Coppa Italia - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL/ Quote: riposo per Chiellini, tocca a De Ligt - infoitsport : Juventus-Spal, Coppa Italia: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici - infoitsport : Coppa Italia, Juventus-SPAL: probabili formazioni, massiccio turn-over per Pirlo - TUTTOB1 : Serie B, ChievoVerona-Cittadella: le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Juve, con la Spal De Ligt-Demiral: in difesa prove di futuro per Pirlo La Gazzetta dello Sport Serie B, ChievoVerona-Cittadella: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di ChievoVerona-Cittadella, recupero della quindicesima giornata di Serie B, in programma alle ore 19 allo stadio 'Bentegodi': ChievoVerona.

Coppa Italia, Juventus-SPAL: probabili formazioni, massiccio turn-over per Pirlo

Juve-Spal, probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski. All. E' il terzo step dei quarti di finale, ...

Le probabili formazioni di ChievoVerona-Cittadella, recupero della quindicesima giornata di Serie B, in programma alle ore 19 allo stadio 'Bentegodi': ChievoVerona.Juve-Spal, probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski. All. E' il terzo step dei quarti di finale, ...