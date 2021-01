Previsioni meteo 27 gennaio: freddo invernale sull’Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le Previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021: tempo stabile sull’Italia protetta dall’anticiclone ma le temperature caleranno ancora Dopo diversi giorni in compagnia del maltempo sull’Italia tornano condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie all’anticiclone tornato a proteggere la Penisola dalle perturbazioni. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni ad esclusione delle regioni meridionali… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ledi oggi, mercoledì 272021: tempo stabileprotetta dall’anticiclone ma le temperature caleranno ancora Dopo diversi giorni in compagnia del maltempotornano condizioniall’insegna della stabilità grazie all’anticiclone tornato a proteggere la Penisola dalle perturbazioni. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni ad esclusione delle regioni meridionali… L'articolo Corriere Nazionale.

Meteo AVELLINO: oggi poco nuvoloso, Giovedì 28 nubi sparse, Venerdì 29 pioggia debole

Previsioni meteo per il 27/01/2021, Avellino. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra -3 e 7°C ...

