Prada Cup, Luna Rossa deve temere la voglia di rivalsa di American Magic. Gli statunitensi sognano un finale da film (Di mercoledì 27 gennaio 2021) American Magic sogna la storia da film: dalla distruzione quasi totale all'apoteosi. Gli statunitensi hanno rischiato il naufragio dieci giorni fa nella baia di Auckland, hanno salvato la loro barca soltanto dopo un'intensa attività di recupero, si sono resi protagonista di un'icredibile corsa contro il tempo per riparare lo scafo e ora sono pronti per sfidare Luna Rossa nella semifinale della Prada Cup. Proprio oggi Dean Barker e compagni sono tornati in acqua dopo dieci giorni trascorsi nell'hangar a riparare la loro Patriot, si sono allenati per togliersi la ruggine dopo più di una settimana passata sottocoperta e si stanno preparando per fronteggiare gli italiani. La flotta guidata a terra dallo skipper Terry Hutchinson partirà sfavorita contro ...

